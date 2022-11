Budweiser se toma el mundo del fútbol de la mano de Messi y Neymar

La campaña publicitaria mundialista de Budweiser nos transporta al túnel del campo de juego, ese que las grandes estrellas atraviesan antes de tocar el césped para el deleite de los fanáticos.

Con el lema ‘The World is Yours to Take’, la invitación de la gigante de la cerveza es a tomarse el mundo, esta vez en compañía de los grandes: Lionel Messi, Neymar Jr y Raheem Sterling. Cada quien con su respectiva camiseta, representando a sus correspondientes países, Argentina , Brasil, e Inglaterra, grandes rivales en la cancha.