Semana de la Moda de Nueva York : Las marcas aprovechan las plataformas sociales, incluyendo TikTok

NYFW virtual: lo que las marcas hicieron en Instagram, TikTok y otras plataformas sociales

La Semana de la Moda de Nueva York ha vuelto por completo a la vida real esta temporada, pero eso no ha obstaculizado las iniciativas virtuales en redes sociales.

Mientras que los desfiles virtuales fueron un elemento básico de las temporadas de la era de la pandemia en los dos últimos años, este año la sección “virtual” del calendario oficial del evento se ha reducido a un pequeño puñado de marcas, ya que los diseñadores vuelven a la acción. Sin embargo, las marcas siguen aprovechando las transmisiones en directo en Instagram, TikTok y YouTube, así como los filtros de realidad aumentada en plataformas como Snapchat y TikTok.

Las transmisiones en directo de los desfiles en las redes sociales fueron comunes para las marcas, siendo Instagram la principal opción para transmitir los desfiles: Jonathan Simkhai, Midnight Studios, Loveshackfancy, Tommy Hilfiger, Marni y Coach fueron algunas de las marcas que ofrecieron transmisiones en directo de sus desfiles a través de Instagram. Algunos VIPs “asistieron” virtualmente. La cuenta de Instagram de Ella Emhoff fue vista entre el público del livestream de Coach, por ejemplo.

La retransmisión en directo del desfile en Instagram fue “muy importante” para la marca de ropa de calle punk Midnight Studios, que retransmitió en directo su primer desfile de la NYFW en Instagram el 14 de septiembre, dijo el arquitecto de la marca Luis Cano. Para el desfile de enero en Los Ángeles, la marca utilizó la función beta de Instagram para publicitar un desfile programado mediante un botón en la biografía principal de la cuenta. Ahora las marcas solo pueden promocionar los livestreams a través del botón de conteo de programación en Stories.

Algunas marcas duplicaron sus retransmisiones en directo: Tibi acompañó su livestream de Instagram con un programa en directo en YouTube, mientras que Coach optó por transmitir tanto en Instagram como en TikTok.

“Ver ahora, comprar ahora” fue una rareza, aparte de la experiencia de compra de alta tecnología de Tommy Hilfiger en Roblox y livestream. Sin embargo, algunas marcas aprovecharon la atención del público para realizar livestreams con enlaces a sus colecciones de otoño/invierno: Tanto Collina Strada como Altuzarra incluyeron enlaces de compra en sus emisiones, permitiendo a los espectadores hacer clic para comprar a través de la aplicación.

Incluso con la vuelta a los eventos presenciales, las transmisiones en directo siguen siendo importantes para llegar a un público más amplio. “La mayor parte de nuestro presupuesto de marketing se destina a estos espectáculos y a los lanzamientos de las colecciones”, explica Cano.

La retransmisión en directo es “algo muy importante para nosotros porque queremos que nuestros seguidores al rededor del mundo se sientan incluidos y sientan que están allí”. En Los Ángeles, la marca lanzaba sus colecciones con grandes fiestas de cara al consumidor con cientos de asistentes. Como el desfile de la NYFW es más “comercial”, las redes sociales son aún más importantes para llegar a un público más amplio.

TikTok destacó su programación en directo como parte de su campaña del mes de la moda #FashionForYou. Se presentaron eventos como un vídeo GRWM de la semana de la moda transmitido en directo por la sensación viral de la NYFW, Julia Fox.

Las marcas también se inclinaron por los filtros de RA para la NYFW. Como parte de los aspectos más destacados del mes de la moda de TikTok, Fenty Beauty se asoció con la creadora de filtros de TikTok, Grace Choi, para crear un filtro guía de contorno basado en la forma del rostro. Esto coincidió con su activación presencial en la NYFW celebrada en Nueva York. Alo Yoga, por su parte, acompañó su propio evento IRL NYFW con un filtro AR Snapchat que permitía a los usuarios probarse virtualmente las chaquetas de su nueva colección de esquí. -Reporta Liz Flora

La inclusión a la vanguardia de la NYFW

La NYFW regresó triunfalmente esta temporada con más de 100 diseñadores, entre ellos tres marcas internacionales, que mostraron sus colecciones de primavera 2023 durante los cinco días del evento.

La semana contó con los esperados regresos de Tommy Hilfiger, Area y Puma. Además, se presentaron 28 marcas de propiedad afro, la mayor cantidad desde la creación del Consejo de Diseñadores de Moda de América, que produce el calendario de la NYFW, en 1962.

El histórico número de diseñadores de color representados esta temporada lleva dos años gestándose. En junio de 2020, como respuesta directa a la injusticia sistémica en Estados Unidos, el CFDA (Council of Fashion Designers of America, Inc. – Consejo de Disenadores de Moda de America, Inc.) publicó un esquema de iniciativas para aumentar la diversidad en la moda. Dos años después, la organización ha sido fiel a su palabra.

“En el calendario oficial [de la NYFW] hay casi un 30% de representación de personas de color y más de un 20% de diseñadores de raza negra”, dijo CaSandra Diggs, presidenta del CFDA, en una entrevista con Andscape. “Es realmente importante que reconozcamos esta evolución porque es gran parte del trabajo que realiza el CFDA”.

Para lograr este hito monumental, el CFDA trabajó con organizaciones como 15 Percent Pledge y Black in Fashion Council (BIFC) no solo para atraer a los talentos de color, sino también para crear una oportunidad y un espacio para que muestren sus colecciones. Entre el grupo de diseñadores destacados este año había veteranos de las pasarelas y novatos, como el diseñador emergente americano del año 2021 del CFDA, Theophilio, y los finalistas del CFDA/Vogue Fashion Fund, Fe Noel y BlackBoyKnits.

El BIFC también acogió una sala de exposiciones que regresó en su quinta temporada y presentó a ocho nuevos diseñadores, entre ellos Ajovang, Atelier Indigo, Harbison, Izayla, Jessica Rich, Kwame Adusei, Madame Adassa, Muehleder, Sammy B y Vavvoune.

“Estar rodeado de otros creativos (afroamericanos), que trabajan increíblemente duro y aman lo que hacen y son extremadamente compasivos, es inspirador”, dijo Adreain Guillory, fundador y diseñador de Ajovang, una marca de ropa de mujer con sede en Chicago. “Saber que no eres el único [diseñador de la raza negra] que intenta triunfar es una sensación realmente buena… y tienes la oportunidad de compartir tu trabajo con mucha gente y conseguir la exposición que normalmente no tendrías”.

Para muchos diseñadores, la oportunidad que les brindó la sala de exposiciones del BIFC les ayudó a abrir canales de colaboración, exposición y comunidad, cosas que, según algunos de los diseñadores negros, son herramientas inestimables, pero difíciles de conseguir, que les ayudan a triunfar. – Reporta Tatiana Pile

La noche de lujo de la NYFW

Si necesitabas más pruebas de que el bling (brillo) está de vuelta, no busques más que las pasarelas de la ya concluida Semana de la Moda de Nueva York.

La plata brillante, la pedrería y las lentejuelas fueron omnipresentes en las pasarelas, en consonancia con la actual popularidad de la estética hedonista del “lujo nocturno”. Y aunque los colores y el oro hicieron acto de presencia, estaba claro que la tendencia plateada en la moda estaba en pleno apogeo.

Vogue, que había elegido la “Edad Dorada” como tema para su Gala del Met, envió a Lil Nas X, Serena Williams, Gigi y Bella Hadid, Emily Ratajkowski y otras top models por la pasarela de su desfile Vogue World vestidas de plata y brillantes. Como parte de la cobertura de su show en el Meatpacking District el lunes por la noche, la revista declaró que “los metálicos están de moda este otoño” con un énfasis mucho mayor en la plata que en el oro y una dedicación a todas las cosas brillantes.

Los “looks” de las pasarelas recordaban al estilo de principios de los años ochenta, posterior al efecto 2000, repleto de pedrería. Apodada por algunos expertos como la era del “McBling”, en referencia a la fiesta de Paris Hilton, se dice que este periodo supuso un giro hedonista en la moda después del 11-S.

Dos días antes del 21º aniversario del 11-S, Fendi se apoyó especialmente en esta tendencia en su desfile para celebrar el 25º aniversario de su bolso “baguette” y recuperar su apogeo de principios de los años 2000, salpicando su colección con bolsos, faldas y chaquetas de pedrería, lentejuelas y plata.

También con reminiscencias de la época de la música disco, otros ejemplos de la tendencia fueron el vestido de lentejuelas plateadas de Christian Cowan, los tres vestidos de pedrería y lentejuelas de Jonathan Simkhai, las faldas, vestidos y trajes florales plateados de Brandon Maxwell, el bikini con lazo de pedrería de Area y los tops de punto plateados de Eckhaus Latta. – Reporta Liz Flora

Glossy Pop: los pantalones anchos y los conjuntos de dos piezas reinan

Todos los productos que aparecen en Glossy Pop son seleccionados independientemente por nuestro equipo editorial. Sin embargo, cuando compras algo a través de nuestros enlaces de venta, podemos ganar una comisión de afiliación.

Aunque las colecciones presentadas durante las semanas de la moda de todo el mundo pueden marcar las tendencias de las próximas temporadas, es el estilo callejero que se capta entre los desfiles el que realmente pinta la imagen de lo que les gusta a los consumidores en este momento.

Durante la Semana de la Moda de Copenhague, a principios de septiembre, los colores alegres y brillantes, las prendas de punto y las capas de ropa fueron los looks más utilizados por los asistentes. También abundaron la estética Y2K (Year 2000) y los trajes estructurados.

Sin embargo, el estilo callejero neoyorquino adoptó un enfoque ligeramente diferente, ya que los estilos oversize (sobredimensionados) y grunge fueron algunos de los looks más comunes vistos por influencers, celebridades y estilistas. Los pantalones cargo y los conjuntos de dos piezas recortados, en particular, fueron los favoritos de los fans. -Reporta-Tatiana Pile