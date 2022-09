Hyundai incluye canción del Mundial de Fútbol con BTS en su estrategia de marketing

La gigante automotriz Hyundai está demostrando que tiene todos sus caballos de fuerza dedicados a la gran fiesta del balompié internacional.

A pocos meses de dar inicio el Mundial de Qatar 2022, la compañía lanzó el tema ‘Goal of the Century’ con el afamado grupo BTS, para llegar a ese demográfico juvenil que adora el fútbol y los vehículos versátiles.

La estrategia de marketing de Hyundai no podría tener mejor aliado que los chicos de BTS cuyas redes sociales abarcan millones de seguidores, los que seguro terminarán cantando el tema ,que entre otras, promociona la estrategia de la automotriz sobre neutralidad de carbono en sus coches.

Dentro del plan, BTS grabó una remezcla de rock de su éxito “Yet to Come” para promover entre los jóvenes el concepto de sostenibilidad. La idea de mercadeo es brillante, pues evoca el trabajo en equipo que se hace en el campo de juego, que en este caso sería el planeta, donde la humanidad tiene que marcar ‘el gol de siglo’ conservándolo.

El fabricante de automóviles surcoreano ha vinculado de manera eficaz su patrocinio de la Copa Mundial a sus objetivos de sostenibilidad desde abril, desde que anunció su estrategia, fue clara la misión de lograr la neutralidad de carbono para 2045 “en todas las etapas de su producción y operación” según sus voceros.

Este pasado 22 de septiembre la banda BTS lanzó por todo lo alto el tema completo de ‘Goal of the Century’, donde se refleja en su letra modificada el mensaje de la campaña de sostenibildiad ambiental de Hyundai. A la fecha, el video de la canción tiene más de 17 millones de visitas en YouTube.

“La campaña ‘Goal of the Century’ pretende unir al mundo en pro de la sostenibilidad, inspirándose en el valor puro del espíritu de equipo y la unión que crea el amor universal por el fútbol. En Hyundai seguiremos esforzándonos por ser una ayuda práctica para la humanidad en un momento en el que es más importante que nunca unirse por el futuro saludable y duradero de nuestro planeta” explicó en un comunicado Thomas Schemera, CMO global de Hyundai.

El gol de siglo

Si de marcar ‘el gol del siglo’ se trata, en la publicidad y el mercadeo las canciones de un mundial de fútbol son la ecuación perfecta para lograrlo.

Los temas por lo general se quedan en la mente de los aficionados de todo el mundo, las estaciones de radio los usan para abrir sus segmentos sobre la Copa, y básicamente se convierten en himnos que los genios de la publicidad planearon junto a creativos en despachos que buscaron dejar huellas.

Ejemplo de ello, las tradicionales canciones mundialistas de Coca-Cola; para la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil, la compañía lanzó 32 versiones del mismo tema para reflejar los diferentes idiomas y culturas de los competidores.

La ambiciosa campaña de Hyundai no podría dejar pasar la oportunidad ,en el video de ‘Goal of the Century’ es evidente que la ambición de la empresa es apoderarse del concepto de movilidad inteligente, y que la marca se reconozca a nivel global como pionera en los cambios hacia la conservación del ambiente.

En el mismo clip de 4 minutos, además de los modelos eléctricos Kona, Tucson, y IONIQ 5, los SUV y sedan de la compañía, hace su aparición un robot de Boston Dynamics llamado ‘Spot’.

Aprovechando el alcance de BTS en redes, Hyundai además se prepara para lanzar un concurso de baile en TikTok, que se basa justamente en los principios del ‘gol del siglo’, así que quienes acepten el reto en la plataforma estarán indirectamente promoviendo la nueva era de la marca.

BTS además participó en la narración oficial de la campaña ‘Goal of the Century’ de Hyundai donde se explica cómo todos podemos anotar el gol del siglo ayudando a conservar el planeta, el video tiene 42 millones de visitas en YouTube.

El equipo

Además de contar con sus compatriotas de BTS, Hyundai buscó estrellas de categoría mundial para unirse a su equipo y marcar ese ‘gol del siglo’.

El ‘Team Century’, que ha encabezado varios proyectos ecológicos a lo largo de 2022, incluye al ex jugador de la selección de Inglaterra Steven Gerrard.

“Como padre de cuatro hijos, uno de los grandes objetivos de mi vida es proteger el mundo para las generaciones futuras. De ahí que esté contento y orgulloso de formar parte de este viaje con Hyundai. Como capitán del Team Century, quiero predicar con el ejemplo, como hice en mi época de jugador de fútbol y como hago actualmente como entrenador. Quiero inspirar a la gente para que dé lo mejor de sí misma cada día. Sé que el fútbol tiene el poder de mover a la gente y ayudarla a unirse para lograr nuestro objetivo de un planeta sostenible, ya que estamos todos juntos en esto” expresó en un comunicado Gerrard quien funge com estratega oficial del equipo.

Al astro inglés se une la futbolista refugiada afgana y embajadora danesa de la UNESCO Nadia Nadim, y el diseñador de modas estadounidense Jeremy Scott.

Hyundai además tiene previsto proporcionar vehículos ecológicos a las selecciones nacionales.

De la misma forma varios funcionarios del evento durante la Copa Mundial de la FIFA, estarán movilizándose por las calles de Qatar en los Hyundai eléctricos logrando una visibilidad sin precedentes.

Esta es la primera vez que se incluirán vehículos de este tipo en la flota oficial del evento de la FIFA, que prácticamente terminan haciendo equipo con Hyundai , no solo para ayudarles a marcar el gol del siglo en materia de marketing, sino para promover la conservación ambiental en un evento que sin duda cada cuatro años tiene el escenario perfecto para concientizar a la población global sobre los retos climáticos del planeta.