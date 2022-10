Pepsi se anota golazo publicitario con Messi en su comercial mundialista

La gigante de los refrescos tiró la casa por la ventana a la hora de reclutar los mejores talentos para su comercial mundialista donde destacan las leyendas Leo Messi, Paul Pogba y el propio Ronaldinho.

Pepsi decidió trasladar a sus creativos al corazón del Medio Oriente para que el comercial transportara a los espectadores a una especie de ambiente árabe en vísperas de la justa máxima en Qatar.

La estrategia de marketing ‘Thirsty For More’ o ‘Sediento de Más’ tiene especial interés en atraer a la nueva generación amante del fútbol y de los video juegos , durante el clip se hace evidente la mezcla de los gráficos de consola con la naturalidad del fútbol que solo los grandes como Messi y compañía pueden transmitir.

Al hablar de la campaña, el Director Senior de Marketing Global de Pepsi, Gustavo Reyna, compartió su entusiasmo por conquistar ese público joven.

“Estamos muy contentos de compartir la cinta de fútbol ‘Nutmeg Royale’ con el mundo, ya que es una verdadera celebración de lo que Pepsi hace mejor: divertirse. Cuando decidimos crear esta campaña, sabíamos que el nugmet (túnel) era la jugada perfecta para mostrarla. La jugada es para los más rápidos, los ambiciosos y los amantes de la diversión que están sedientos de la emoción del juego” comentó.

El anuncio estuvo a cargo de los genios creativos de BBDO Argentina, que pusieron como protagonista a ‘La Pulga’ encargado de ajustar el marcador entre los callejones mas autóctonos de la cultura árabe, donde cada componente evoca la simplicidad del deporte, la gente que lo sigue , los jóvenes que lo practican y al mismo tiempo su alance entre los aficionados detrás de las pantallas.

“Crear momentos divertidos para que nuestros consumidores disfruten es la esencia de lo que somos en Pepsi. Es esta diversión inesperada la que queríamos que brillara en todo lo que hacemos. Con esta película y los próximos momentos que hemos planeado, lo hemos conseguido” añadió Reyna.

Coca-Cola que es patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022, tiene como rival en mercadeo al equipo de Pepsi encabezado por los mejores jugadores del balompié, ejecutado por los magos de la publicidad. Y aunque es prematuro decir cuál de los comerciales será el favorito de esta edición, mientras Pepsi evoca la participación de figuras conocidas en el deporte, para Coca-Cola el protagonista es el aficionado.

El poder de los jóvenes

Los ‘influenciadores’ de las redes sociales no podrían faltar en este cocktail gaseoso de emoción.

Las figuras deportivas del ciberespacio “Receba” Ferreira y Kaljit Atwal también aparecen en el vídeo al lado de los grandes. En el mismo escenario a modo de comentarista también hace su acto de presencia Fabrizio Romano, quien contempla el reto para los participantes.

De fondo, los creativos han seleccionado el tema noventero “The Rockafeller Skank” de Fatboy Slim. Bajo el calor del cielo marroquí, donde se grabó el comercial, un grupo de jóvenes hace eco del talento de Messi quien siempre recibe con beneplácito la oportunidad de acompañar a Pepsi en su estrategia de mercadeo.

“Es fantástico volver a trabajar con Pepsi y crear momentos futbolísticos divertidos para los aficionados. Me he divertido mucho rodando esta campaña, es muy energética y me ha permitido mostrar una de mis habilidades futbolísticas favoritas: ¡el túnel!” comentó el astro rosarino en un comunicado.

Los jóvenes son el eje de esta estrategia donde publicistas los pusieron a sumar puntos en una especie de videojuego donde deben intentar hacerle túneles a Lionel Messi, Ronaldinho y Paul Pogba, teniendo herramientas como el VAR para darle el visto bueno a las jugadas.

“¡Esta es una de mis campañas favoritas de Pepsi en las que he trabajado! Todo gira en torno al truco futbolístico del túnel, que es genial y divertido, dos cosas que me gustan. Si tienes sed de grandeza, tienes que arriesgarte. Esta película es para todos los que tienen esa mentalidad sedienta, listos para jugar duro y hacer que sucedan cosas emocionantes” recalcó en un comunicado la leyenda del fútbol francés Paul Pogba.

Y es que Pepsi ha hecho lo propio en las redes sociales, la publicación del comercial en la cuenta de Instagram de Leo Messi recibió mas de un millón de reacciones de sus admiradores.

Ni hablar de la entrada triunfal del propio Ronaldinho al campo escénico en los dos minutos que dura el anuncio, el brasileño hace su ‘jogo bonito’ ante la mirada atónita de los jóvenes, y suda la camiseta de Pepsi para ganar el reto del túnel como solo él lo sabe hacer.

“Siempre me lo paso muy bien trabajando con Pepsi y vistiendo esa icónica camiseta azul. Sé que a los fans les va a encantar esta nueva campaña, ¡y estoy deseando que vean también la próxima actividad de la nuez moscada que tenemos planeada!” dijo el ‘Gaucho’ de oro en un comunicado.

Según datos de IBES de Refinitiv los ingresos netos de PepsiCo aumentaron un 5,2%, a 20.230 millones de dólares, en el segundo trimestre de 2022, que finalizó el 11 de junio. La empresa espera que los ingresos orgánicos del año fiscal aumenten un 10%.

En busca de ese objetivo y de sacarle el mejor provecho al mundial, la marca de refrescos espera que con el ‘Nutmeg Royale’ los fanáticos prefieran tener una Pepsi en la heladera lista para cuando ruede el balón.