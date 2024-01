Resumen del CES: Los equipos de ventas de los medios acuden a CES para conocer el mercado publicitario de 2024

Keep up to date with Digiday’s annual coverage of the Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. More from the series →

En un mercado publicitario en el que persiste la incertidumbre, los responsables de ventas de los medios esperan que el CES les brinde la oportunidad de aprender directamente de los responsables de marketing y de las agencias qué les convencerá para gastar sus presupuestos publicitarios en el nuevo año.

Para ello, algunos equipos de ventas celebran el mayor número posible de reuniones individuales con anunciantes actuales y potenciales durante los cuatro días, mientras que otros han planificado cenas y visitas guiadas para un grupo selecto de ejecutivos de alto nivel de marcas y agencias.

“Me interesa mucho conocer la situación del mercado publicitario y lo que piensan los anunciantes”, afirma Sebastian Tomich, Director Comercial de The Athletic. “Esta es mi época favorita del año porque solemos tener la mayor cantidad de conversaciones [con clientes] en este momento y nadie nos ha dicho ‘no’ todavía”.

Sea cual sea la estrategia, el objetivo es convertir la inversión de enviar un equipo a Las Vegas en ingresos a través de los acuerdos del tercer y cuarto trimestre generados por los cuatro días de contactos en persona.

“Si uno acude al CES con la esperanza de cerrar acuerdos para el primer trimestre, llega tres o cuatro meses tarde”, afirma Mike Wong, responsable de ventas de Bloomberg Media en Norteamérica, que viajará con otros tres vendedores estadounidenses a Las Vegas.

Según Wong, el 75% de su agenda está ocupado por reuniones con clientes. El 25% restante se ha reservado para encuentros fortuitos. Aunque el número de reuniones celebradas en el CES no se considera un indicador de éxito, la principal prioridad del equipo de Wong este año es mantener reuniones individuales con los principales clientes de Bloomberg Media de su actual cartera de anunciantes. En segundo lugar, el equipo se reunirá con anunciantes y agencias que históricamente no han invertido mucho dinero en Bloomberg Media.

Acudir al CES con una agenda casi completa y rígida es, en general, la estrategia preferida este año entre los jefes de ventas de los editores.

“No vamos a ser irresponsables a la hora de invertir en eventos comerciales… Tenemos que ser muy disciplinados. Tenemos que celebrar reuniones reales, con clientes reales, y no con gente a la que podemos ver a cuatro manzanas de distancia en Nueva York”, declaró Geoff Schiller, director de operaciones de Vox Media. Añadió que, durante el CES, reservó un mínimo de cuatro reuniones diarias con clientes.

Además de las reuniones individuales, The Verge, de Vox Media, organizará 10 visitas guiadas a los escaparates del CES para ejecutivos de alto nivel de marcas y holdings. El equipo de ventas de Vox Media también organizará una cena el martes por la noche para unos 50 clientes de marcas y agencias.

Tomich afirmó que una de las principales prioridades para él y su equipo es presentar la cartera de marcas de The New York Times Company como un paquete frente a una marca deportiva independiente. Por ello, varias de sus reuniones con clientes en el CES incluirán también a un representante de The Times. Los ejecutivos de las agencias son el principal objetivo de estas presentaciones porque “necesitamos que los socios de las agencias aboguen en nuestro nombre, y para ello es necesario cambiar la percepción de que The New York Times es una marca maestra monolítica a una casa de marcas”, dijo.

Axios es uno de los medios que organiza un evento editorial patrocinado por la empresa de contabilidad PwC durante el CES, pero por separado, la CRO Jacqueline Cameron y el gm de Axios Live Jonathan Otto son responsables de reunirse con anunciantes y generar ventas para la empresa. Sin embargo, sólo estarán en CES un día, el miércoles.

Aunque los productos editoriales de IA de la compañía, como Axios AI+, y su oferta de datos de consumo Axios Intelligence serán iniciativas importantes que mencionará a los clientes en CES, el objetivo personal de Cameron es determinar si los ciclos de planificación y ventas de los anunciantes se mantendrán en la cadencia trimestral o mensual que ha persistido durante el último año, o si la planificación a más largo plazo es bienvenida en 2024.

En general, parece que los eventos comerciales van a ser importantes momentos de venta para los medios a lo largo de todo el año y no sólo como método para generar conversaciones de arranque de 2024 con los clientes.

“My Code va a ser muy agresivo y estará presente en todos los eventos del sector [este año]”, afirma Edgar Hernández, antiguo ejecutivo de Complex Networks y BuzzFeed que se incorporó a My Code como director de estrategia en diciembre.

Hernández y su equipo están adoptando un doble enfoque para conseguirlo: en primer lugar, organizando eventos íntimos, como una cena la primera noche del CES para unos 30 clientes. En segundo lugar, presentando al mayor número posible de clientes potenciales. Su objetivo es que su equipo establezca contactos con al menos 100 nuevos ejecutivos de marcas o agencias a lo largo de los cuatro días. – Kayleigh Barber

Un momento de cambio para la industria de los videojuegos

En los últimos años, las suscripciones y los servicios de videojuego en directo han suplantado a las ventas de videojuegos premium como estrategia de negocio predominante en esa industria, creando un momento de incertidumbre y de necesaria evolución para las empresas del sector. En CES 2024, sin embargo, este cambio hacia el modelo de servicio en directo ha convertido a los videojuegos en la estrella del baile.

“El progreso en los juegos es súper valioso. Si consigues construir ciertas cosas en ‘Starfield’, el valor de esa suscripción es mucho más tangible para ti, porque tu identidad realmente importa, y si cancelas tu suscripción, pierdes tu progreso”, dijo el jefe de producto de Samsung para videojuegos, Mike Lucero, ponente en el panel de CES del miércoles que cubrirá los cambios en la industria del videojuego. Es un incentivo para que la gente mantenga sus suscripciones”. Desde la perspectiva de una empresa de streaming, cambia un poco el juego”.

La expansión de los juegos por suscripción en 2024 ha creado nuevas oportunidades para las empresas de publicidad intrínseca en el juego, que han acudido en masa al CES. A medida que los juegos free-to-play y de servicio en vivo se hacen más populares, algunos vendedores están menos preocupados por asegurar la colocación exclusivamente dentro de los títulos de consola premium publicados por los gigantes tradicionales del juego.

“Las empresas FAANG o MAMAA, o como quiera que las llamemos este año, están empezando a hacer esfuerzos concertados para ampliar su difusión más allá del cine y los videojuegos”, afirma Sandy Shanman, COO de la empresa de publicidad en videojuegos Frameplay. “O bien, desde el punto de vista de las adquisiciones, están ampliando su cartera de forma significativa para convertirse en una de las tres principales empresas de juegos”.

El renovado interés de este año por el negocio del videojuego también ha tenido sus bajas, entre ellas algunas de las palabras de moda que se subieron al carro del videojuego en anteriores ediciones del CES. En 2023, la conferencia contaba con un área dedicada al “juego, el metaverso y la Web3”. Este año, la palabra “Web3” no aparece en el programa.

“Creo que este CES será el CES de la inteligencia artificial”, afirmó Jonathan Stringfield, vicepresidente de investigación y marketing de Activision Blizzard Media, miembro del panel del miércoles sobre inteligencia artificial y diseño de juegos. “Todo apunta a que va a ser el tema principal, desde el diseño de juegos hasta la integración en diversos dispositivos. Será difícil avanzar más de unos metros en la feria sin ver la frase ‘IA’ o algo parecido”. – Alexander Lee

Omnicom se asocia con TikTok para integrar a los influencers en su plataforma Omni

Hoy que arranca oficialmente el CES 2024, el holding de agencias Omnicom pone sus miras en poner orden en el mundo de los influencers y creadores dentro de sus propios sistemas. Según ha podido saber Digiday, el holding de agencias anunciará hoy lo que dice ser la primera asociación de mercado con TikTok -posiblemente la plataforma social con mayor impacto en la Generación Z- para planificar y medir mejor cómo la utilizan sus clientes.

La asociación se produce después de una prueba inicial de concepto para la planificación basada en audiencias para el gasto de los creadores que emparejaba audiencias derivadas de la plataforma de orquestación Omni de Omnicom y/o datos de origen del cliente con influenciadores de TikTok. A través del acuerdo, los clientes de Omnicom tienen acceso a los creadores de TikTok en TikTok’s Creative Exchange (TTCX) en función de sus necesidades. El acuerdo es efectivo en EE.UU. por ahora, con el objetivo de expandirse globalmente.

Según Megan Pagliuca, responsable global de activación de Omnicom Media Group, la alianza forma parte de los esfuerzos a largo plazo del holding por mejorar la detección y medición de influencers. “Realmente estamos utilizando los datos para planificar y seleccionar a los influencers adecuados y para tener un plan de medios horizontal en [múltiples] plataformas”, dijo.

Según Alex Siddell, director de medios de la tienda OMG Hearts & Science, quien no quiso dar nombres, este programa es especialmente interesante para clientes de los sectores del automóvil y los bienes de consumo. “Esto nos permite no sólo acelerar la compra e impulsar la intención de compra de los consumidores”, explica Siddell. “También lo hemos utilizado para llegar a otros públicos, incluidos los multiculturales, y ampliar las oportunidades estratégicas a las que normalmente no han podido acceder”.

Un cliente de OMG, State Farm, está decidido a entender cómo desbloquear el potencial de los influencers en sus esfuerzos de marketing, y aunque la marca no se ha comprometido a gastar en TikTok debido al programa, Baldwin Cunningham, su director de medios y asociaciones, calificó la colaboración de “alentadora.”

“Los creadores siempre han estado en el centro de la estrategia de TikTok. Asociarnos con líderes del sector como Omnicom nos ayuda a identificar mejor a los creadores que impulsan la resonancia y la energía con las audiencias a las que quieren llegar las marcas de OMG”, añadió Tim Natividad, responsable en EE.UU. de ventas a empresas, soluciones empresariales globales de TikTok.

Dado que prácticamente todas las agencias de Omnicom tratan con influencers de alguna manera, la práctica de influencers de OMG, dirigida por Kevin Blazaitis, ayuda a facilitar su acceso a influencers más allá de ese percentil superior que siempre utilizan los profesionales del marketing. “No sólo intentamos llegar a mujeres blancas de Texas”, bromea Blazaitis. “Nos centramos mucho más en audiencias representativas y en ser capaces de encontrarlas e identificarlas con datos. Se basa más en los datos que en las relaciones”. – Michael Bürgi

Otras noticias del CES

Los gigantes de la tecnología y la automoción anunciaron el lunes nuevas innovaciones durante las ponencias previas al inicio oficial del CES 2024:

Volkswagen presentó un nuevo chatbot de IA por voz llamado IDA, capaz de manejar funciones del vehículo como el climatizador o la navegación, entre otras.



Samsung ha presentado una serie de nuevas funciones de IA para varios dispositivos, como frigoríficos, aspiradoras, televisores y altavoces. También anunció una nueva variante de su robot rodante llamado Ballie -que puede proyectar vídeos en las paredes, controlar dispositivos inteligentes y mucho más- y planea integrar Copilot de Microsoft con los teléfonos y computadores portátiles Samsung.



Hyundai dijo estar trabajando en el desarrollo de su propio modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) para dotar a los conductores de nuevas funciones de IA. También hizo un anuncio conjunto con Samsung para impulsar dispositivos inteligentes entre vehículos y hogares.



Nvidia presentó una serie de nuevas funciones de IA para computadores portátiles, editores de videojuegos (como Activision Blizzard) y un nuevo “motor de avatar en la nube” para crear avatares digitales con IA generativa. – Marty Swant

Escuchado por casualidad

“Según ChatGPT, si quieres una historia de ciencia ficción cautivadora para su viaje a la feria CES, le recomendaría ‘The Hitchhiker’s Drive to The Galaxy’, de Douglass Adams, que detalla las aventuras de Arthur Dent en su viaje intergaláctico por el espacio.” – IDA, un nuevo asistente de voz de inteligencia artificial de Volkswagen, cuando se le pidió que recomendara un libro de ciencia ficción para escuchar mientras conducía hacia el CES, como se lo dijo a Marty Swant.

Consejo del día para veteranos: lleve zapatillas cómodas

En el CES, la comodidad es lo más importante, sobre todo para los pies. Kevin Gentzel lo tiene claro: las largas jornadas de trabajo requieren una cosa: zapatillas deportivas. Olvídese del calzado formal; cuando llega la hora de ir al CES, son las zapatillas deportivas las que mandan. – en declaraciones a Seb Joseph. Lea la guía completa del veterano sobre el CES.

Agenda

9 a 9:40 a.m. Aprovechar éticamente el poder de la IA en el Venetian, Nivel 5, Palazzo Ballroom

10 a 10:40 a.m. Disney: The New Streaming Formula – Audience and Engagement Fuel The Future Of Advertising en ARIA, Nivel 2, Mariposa 4

11 a 11:40 a.m. Cómo la tecnología heredada habla con los creadores en ARIA, Nivel 1, Joshua 9

4 a 4:40 p.m. Workforce, Wellness & AI en Venetian, Nivel 4, Lando 4304

