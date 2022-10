Por qué la tienda departamental mexicana Liverpool se fija en Nordstrom

Los grandes almacenes mexicanos Liverpool dieron a conocer su interés en Nordstrom el mes pasado, convirtiéndose en su segundo mayor accionista después de la familia Nordstrom.

La empresa adquirió una participación pasiva del 9,9% en Nordstrom por unos 5.900 millones de pesos (293,8 millones de dólares).

Los datos de Refitiv muestran que Liverpool tiene una participación mayor que la heredera de Nordstrom, Anne Gittinger, que tenía el 9,7% de las acciones, y está justo por debajo del ex presidente Bruce Nordstrom, que tenía una participación del 15,9% en la empresa. Nordstrom ya ha puesto en marcha lo que se conocer como ‘píldora de veneno’, un plan de derechos de los accionistas que dificultaría la adquisición de la empresa por parte de Liverpool.



Liverpool o El Puerto de Liverpool es una gran cadena de tiendas departamentales que vende ropa, cosméticos y tecnología, entre otros artículos. Sus ingresos anuales en 2021 crecieron un 30,8% hasta superar los 151.000 millones de pesos mexicanos (unos 7.500 millones de dólares), lo que la hace más pequeña que Nordstrom, cuyos ingresos totales en el periodo de 12 meses que terminó el 29 de enero fueron de 14.800 millones de dólares. Expertos entrevistados por Modern Retail dijeron que la adquisición de acciones de Nordstrom por parte de la tienda departamental podría ser un intento de Liverpool por ganar conocimiento de Nordstrom y diversificar su negocio más que una adquisición.

“Definitivamente son uno de los principales jugadores ahí, cuando se mira dentro de México”, dijo Matteo Ceurvels, analista senior para América Latina y España de Insider Intelligence. Dijo que la compañía ha tenido un desempeño excepcional en los últimos trimestres. “Han sido un elemento básico durante mucho tiempo en el ecosistema minorista mexicano”, añadió.

¿Cuál es la historia de las tiendas Liverpool?



Fundada en la década de 1840, El Puerto de Liverpool ha expandido su huella por todo México. Actualmente, la compañía opera 122 tiendas departamentales Liverpool, 169 tiendas Suburbia, 28 centros comerciales y 60 boutiques que cuentan con marcas como Gap, Pottery Barn y West Elm. La unidad de negocio Suburbia ofrece artículos a un precio más accesible.



“A pesar de la pandemia y de otros problemas a los que se han enfrentado otros grandes almacenes y minoristas, [Liverpool] se ha hecho realmente fuerte”, dijo Brad Jashinsky, director analista de Gartner. “Creo que es un testimonio de la gestión de su inventario”.



Jashinsky dijo que aunque Liverpool se ha centrado en México durante la mayor parte de su existencia, la empresa ha mostrado cierto interés en otros mercados. Ya en 2006, el gigante de las tiendas departamentales lanzó una iniciativa enfocada a los consumidores mexicanos en Estados Unidos que podrían estar interesados en comprar artículos para sus familias en su país de origen a través de un sitio web o llamando a un número telefónico. Esto surgió de la idea de que los mexicanos que viven en EE.UU. suelen enviar dinero a sus familias en su país.



La empresa también ha hecho movimientos para convertirse en un minorista con presencia extendida en Latinoamérica. La filial de Liverpool adquirió en 2010 una participación del 30% en Regal Forest Holding Co, un minorista de bienes de consumo duradero en Centroamérica.

La posible adquisición de Nordstrom, no comprende la única ocasión en la que Liverpool se ha involucrado con un minorista con sede en Estados Unidos. En 2016, compró la unidad mexicana de ropa de Walmart, Suburbia, por 15,700 millones de pesos (o 853 millones de dólares en ese momento). En ese entonces, Suburbia tenía 117 tiendas.

“Han hecho algunos experimentos”, dijo Jashinsky. “Pero aunque están diversificados en todo México, no están diversificados en los mercados”.

¿Qué quiere Liverpool con Nordstrom?



Recientemente, Liverpool ha disipado los rumores de que adquiriría Nordstrom, en una presentación regulatoria el mes pasado, la empresa dijo que está tratando de diversificar sus activos y no se está moviendo para adquirir Nordstrom.



David Marcotte, vicepresidente senior de comercio minorista global de Kantar, dijo que existe una tendencia entre los minoristas mexicanos a diversificar su negocio más allá del país. Bodega Latina Corp., la filial estadounidense de la cadena mexicana de tiendas de comestibles y grandes almacenes Chedraui, adquirió el año pasado las tiendas de alimentos y suministros Smart & Final por unos 620 millones de dólares.



“El gobierno actual de México no es muy favorable a las empresas, por lo que hay cierta tensión”, dijo Marcotte.

Cuando Nordstrom anunció el plan de derechos de los accionistas, también conocido como la píldora de veneno, afirmó que “no se ha adoptado en respuesta a ninguna oferta de adquisición específica u otra propuesta para adquirir el control de la Compañía.” Marcotte dijo que esto se hizo para evitar una situación similar a la de Kohl’s, en la que inversores activistas y otras empresas han mostrado interés en una adquisición.



Debido a la ‘píldora venenosa’, los expertos dijeron que adquirir Nordstrom sería demasiado complicado y costoso. Sin embargo, coincidieron en señalar que no es habitual que una empresa adquiera un gran número de acciones de otro minorista. Si Liverpool pudiera obtener un puesto en el consejo de administración, podría permitir al minorista aprender más sobre cómo Nordstrom está enfocando el mercado estadounidense y aportar ese conocimiento a su negocio. Marcotte dijo que poseer una gran cantidad de acciones de Nordstorm también ayudaría a Liverpool a reforzar el valor de su nombre.



Al igual que Nordstrom, los grandes almacenes Liverpool tienen un grupo demográfico similar de consumidores y sus tiendas tienen un aspecto parecido, dijeron los expertos.

“Si se conoce a ambas empresas, encaja muy bien”, dijo Marcotte. “Sólo es cuestión de ver hacia dónde llevan la asociación a partir de ahí. Todavía es un poco pronto para ver qué pasa” concluyó.